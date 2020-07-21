Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse'nin acı günü - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse'nin annesi Fatma Köse, son yolculuğuna uğurlandı.

Muhsin Köse'nin Denizli'de dün vefat eden 83 yaşındaki annesi Fatma Köse için Asri Mezarlık Camisi'nde tören düzenlendi.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı namazın ardından Köse'nin cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene Muhsin Köse ve yakınları ile Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve vatandaşlar katıldı.

Törende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği gözlendi.