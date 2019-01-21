Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Çevresinde 15 Kişiyi Şehit Eden Eski Pilot Üsteğmen Müslüm Macit'in 16...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslüm Macit'in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslüm Macit'in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:21 Kaynak: AA
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