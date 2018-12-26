Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de Beyaza Büründü
36 dakika önce
Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Beştepe Millet Camisi'nin kar altındaki fotoğrafları paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Beştepe
Millet Camisi'nin kar altındaki fotoğrafları paylaşıldı. Ankara
'da gece boyunca etkili olan yoğun kar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresini de beyaza bürüyerek, güzel manzaralar oluşturdu.
Cumhurbaşkanlığının Twitter
ve Instagram
hesaplarında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Beştepe Millet Camisi'nin kar manzaralı fotoğraflarına yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:37 Kaynak: AA
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