Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de Beyaza Büründü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de Beyaza Büründü

36 dakika önce

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Beştepe Millet Camisi'nin kar altındaki fotoğrafları paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de Beyaza Büründü, System.String[]
Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Beştepe Millet Camisi'nin kar altındaki fotoğrafları paylaşıldı.

Ankara'da gece boyunca etkili olan yoğun kar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresini de beyaza bürüyerek, güzel manzaralar oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığının Twitter ve Instagram hesaplarında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Beştepe Millet Camisi'nin kar manzaralı fotoğraflarına yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:37 Kaynak: AA

Beştepe, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Güncel
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