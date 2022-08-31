Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos daveti, Halide Edip Adıvar'ın torunu Sayar'ı duygulandırdı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos daveti, Halide Edip Adıvar'ın torunu Sayar'ı duygulandırdı Açıklaması

31.08.2022 12:10

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa davet edilen Milli Mücadele kahramanlarından Halide Edip Adıvar'ın torunu 88 yaşındaki Ahmet Ömer Sayar, "Cumhurbaşkanının yaptığı bu jest, gönlümde silinmeyecek şekilde yer etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa davet edilen Milli Mücadele kahramanlarından Halide Edip Adıvar'ın torunu 88 yaşındaki Ahmet Ömer Sayar, "Cumhurbaşkanının yaptığı bu jest, gönlümde silinmeyecek şekilde yer etmiştir. Bu, bir muhabbetin ifadesidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşuna katkı sağlayan isimlerden, Kurtuluş Savaşı'nın "Halide Onbaşısı" Halide Edip Adıvar'ın torunu Sayar da katıldı.

Duygularını AA muhabirine anlatan Sayar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, ilk kez 2020'de düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Milli Mücadele Sergisi'nin açılışı nedeniyle davet edildiğini söyledi.

Bu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, babaannesi Halide Edip Adıvar'ın İzmir'in işgalinden 10 gün sonra Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasının bir bölümünü okuduğunu aktaran Sayar, "Bu beni o zaman inanılmaz şekilde mutlu etmişti. İlk kez, 1919 yılında yapılmış bir konuşma alınıp kullanılmıştı. Program sonunda kendisine de duygularımı belirtmiştim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 30 Ağustos Zafer Bayramı daveti üzerine ikinci kez gittiğini belirten Sayar, Milli Mücadele kahramanlarının yakınlarının programlara davet edilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Ahmet Ömer Sayar, şöyle devam etti:

"Bu defaki çok daha geniş bir organizasyondu. İstiklal Savaşı'nda yararlı olanlara ulaşmışlardı. Sadece üst düzeyi almamışlar, Fevzi Çakmak'tan tutun ilk kurşunu atan mücahitlerin yakınlarına kadar herkesin akrabası vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yaptığı, tam bir vefa ve kadirşinaslık örneğidir. Eğer bir ülke geçmişiyle yakın ilgilenirse geleceği de ona göre parlak olur. Gaye çok güzeldi ama organizasyon da onun kadar güzeldi."

"İlk davete gittiğimde bunun devamlılığı olacağını düşünmemiştim"

Milli Mücadele kahramanlarının yakınlarıyla özel ilgilenildiğini söyleyen Ahmet Ömer Sayar, görevlilerin kendilerine "özel olduklarını" hissettirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gurur ve takdirle ayrıldığını bildiren Sayar, Erdoğan'ın herkesle yakından ilgilendiğini ifade etti.

Halide Edip Adıvar'ın torunu Sayar, "İlk davete gittiğimde bunun devamlılığı olacağını düşünmemiştim. Şimdi anlıyorum ki bunun devamlılığı olacak. Cumhurbaşkanının yaptığı bu jest, gönlümde silinmeyecek şekilde yer etmiştir. Bu, bir muhabbetin ifadesidir." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Halide Edip Adıvar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos daveti, Halide Edip Adıvar'ın torunu Sayar'ı duygulandırdı Açıklaması - Son Dakika

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