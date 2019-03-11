Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ahmet Özhan Konseri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ahmet Özhan Konseri

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ahmet Özhan Tasavvuf Musikisi Konseri'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ahmet Özhan Konseri, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ahmet Özhan Tasavvuf Musikisi Konseri'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konserde Ahmet Özhan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşlik etti.

Birbirinden seçkin 30 eserin icra edildiği konserin sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özhan ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğuna teşekkür etti.

Konsere, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile çok sayıda davetli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:39 Kaynak: AA

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