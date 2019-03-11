Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ahmet Özhan Konseri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ahmet Özhan Tasavvuf Musikisi Konseri'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ahmet Özhan Tasavvuf Musikisi Konseri'ne katıldı.



Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konserde Ahmet Özhan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşlik etti.



Birbirinden seçkin 30 eserin icra edildiği konserin sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özhan ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğuna teşekkür etti.



Konsere, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Beykoz'daki Yalısı Nedeniyle Mahkemelik Olan Şarkıcı Ebru Gündeş Beraat Etti

İstanbullular Dikkat! Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

İstanbul'da 1 Günde Denizden 3 Kişinin Cansız Bedeni Çıktı

2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi