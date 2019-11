Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir bütün içinde düşüncelerinden eserlerine Mustafa Kemal Atatürk'ü anladığımız sürece, ona, silah arkadaşlarına ve onların ardında kenetlenerek bize istiklalimizi kazandıran aziz milletimize karşı vefa borcumuzu, hakkıyla ödemeye başlamış oluruz." dedi.

Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Atatürk'ü Anma Töreni"nde katılımcılara hitap etti.

Bir milletin lideri haline gelmeni, o milletin iradesine hizmet etmek, o irade tecelli etsin diye mücadele vermekle mümkün olduğunu belirten Ersoy, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyetin ilanına giden süreçte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman vurguladığı mutlak gerçeğin, "milleti arkasına almadığı müddetçe hiç kimsenin başarı sağlayamayacağı, hiçbir mücadelenin kazanılamayacağı" fikri olduğunu kaydetti.

Ersoy, şöyle konuştu:

"O, milletinin bir ve beraber olduğu müddetçe, her türlü baskıyı, zorbalığı, işgali ve ihaneti bertaraf edeceğinden bir an olsun şüphe duymamış ve aziz milletimiz de Atatürk'ü bir an olsun hayal kırıklığına uğratmamıştır. Cumhuriyetin ilanının ardından, milletinin iradesini, çalışmalarının ve icraatlarının da merkezine koyan Atatürk, bu temel üzerinde, milli ve manevi değerleriyle yükselen bir ülkenin inşasını başlatmıştır. Türkiye'nin geleceğinin şekillendirilmesinde gerekli adımları atarak, izlenecek yol ve yöntemleri açıkça ortaya koymuştur. Bu yol çağın gereklerini takip etmek, milli kimliğimize, görkemli tarihimize ve kadim devlet geleneğimize yakışacak, çıtayı kendimizin belirlediği güçlü bir geleceği inşa etmekle mümkündür."

"Mustafa Kemal'i anlamak sorumluluğundayız"

Tarihin, tüm detaylarıyla öğrenmeye ve bu sayede doğru ve eksiksiz anlamaya en çok ihtiyaç duyulan ilim olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, "Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ezberlemek değil anlamak sorumluluğundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalıyız.' Bir bütün içinde, düşüncelerinden eserlerine Mustafa Kemal Atatürk'ü anladığımız sürece, ona, silah arkadaşlarına ve onların ardında kenetlenerek bize istiklalimizi kazandıran aziz milletimize karşı vefa borcumuzu, hakkıyla ödemeye başlamış oluruz." diye konuştu.

"Aralıksız çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, devletin uyguladığı insan merkezli, hak ve adalet temelindeki politikaların, istiklaline ve istikbaline yönelen tehditlere ve oyunlara karşı sarsılmaz bir irade ve kararlılıkla verilen mücadelenin devam ettiğini kaydeden Ersoy, millet iradesinin tecellisine yönelik icraat ve uygulamaların, 96'ncı yılı büyük bir coşkuyla kutlanılan Cumhuriyetin özünü teşkil eden ruhun, ilk günkü kadar canlı ve güçlü olduğunu vurguladı.

17 yıldır savunma sanayisinden ekonomiye, eğitiminden kültür ve sanata üreterek, geliştirerek millileşen ve büyüyen Türkiye'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde sözde değil gerçekten yürümenin sonucu olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bizler, milletimizle omuz omuza 2023 hedeflerimize ilerlerken, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile paylaştığımız bu ortak ruhu, bizden sonraki nesillere emanet edecek, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluşundaki ideallerle, güçlü ve lider bir geleceğe taşımayı sürdüreceğiz. Vefatının 81'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Kendisine, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize borcumuzu, Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri yaparak ödemek için aralıksız çalışmaya devam edeceğimizi huzurlarınızda bir kez daha belirtmek istiyorum."

"Milli varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ise Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 100 yıl önce "Ya istiklal ya ölüm" şiarıyla yola çıktığını hatırlattı.

Hekimoğlu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, ilk önce bizim kendi benliğimize ve milletimize bu hürmeti hissi, fikri ve fiili olarak, bütün davranış ve hareketlerimizle göstermemiz gerekir. Bilelim ki, milli benliği bulmayan milletler, başka milletlerin şikarıdır. Milli varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım." sözlerini düstur edindiğine işaret etti.

Kurumun yürüttüğü başlıca projelere değinen Hekimoğlu, kültürde ve tarihte iz bırakmış 100 şahsiyetin hayatının Arapça, Fransızca, Almanca ve Rusça gibi dillerde yazılması projesini başlattıklarını belirtti.

Türk Musikisi Bestekarlarının Külliyatlarını Yayımlama Projesine, bestekar merhum Cinuçen Tanrıkorur'un eserlerini basarak başladıklarını dile getiren Hekimoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936'da Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun kuruluşuyla ilgili TBMM'de yaptığı konuşmasında işaret ettiği, milli bir akademiye dönüşme gayesi ana hedefimizdir." dedi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.