Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatı değerlendirildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatının değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatının değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeleri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Kamu hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması için yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen toplantıda, çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatı değerlendirildi. Kural ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda, bekçilerin istihdam şekli, görev ve yetkileri, çalışma, ödül ve disiplin sorumluluklarına ilişkin hususlar görüşüldü.

(İHA)