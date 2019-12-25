Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar kurulu himayelerinde 'Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem' başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar kurulu himayelerinde 'Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem' başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen çalıştaya Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Doğu Akdeniz'deki yetki alanları, enerji mücadelesi, bölgesel ve uluslararası aktörlerin pozisyonları, enerji güvenliği ve uluslararası hukuk boyutlarının kapsamlı bir şekilde ele alındığı çalıştayda hukuki ve siyasi alanlarda atılması gereken adımlar etraflıca değerlendirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:40 Kaynak: DHA
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