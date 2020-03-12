Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bakanların katılımı ile koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bakanların katılımı ile koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, koranavirüse karşı alınan ve alınacak tedbirler değerlendirilecek.


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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:45 Kaynak: DHA
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