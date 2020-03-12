Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı (2) - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı (2)
25 dakika önce
TOPLANTI SONA ERDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:59 Kaynak: DHA
TOPLANTI SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı sona erdi. Saat 14.15'te başlayan toplantı, 18.45'te soan erdi. Toplantıda, koranavirüse karşı alınan ve alınacak tedbirler değerlendirildi.
Son Dakika Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu