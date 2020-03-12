Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı (2)

25 dakika önce

TOPLANTI SONA ERDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı (2), System.String[]

TOPLANTI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı sona erdi. Saat 14.15'te başlayan toplantı, 18.45'te soan erdi. Toplantıda, koranavirüse karşı alınan ve alınacak tedbirler değerlendirildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:59 Kaynak: DHA
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