Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin neresi olursa olsun, en doğu en batı en kuzey en güney, bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart'ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen 49'uncu Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün milleti yasa boğan 1939 Erzincan büyük depreminin 79'uncu yılı olduğunu hatırlattı.



Bu felakette 33 bine yakın vatandaşın hayatını kaybettiğini, yüz binden fazla kişinin yaralandığını, 110 bin binanın da yerle bir olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından Erzincan'da adeta taş üstünde taş kalmadığını belirtti.



Erdoğan, o dönemin şartlarının çok kötü olduğunu, kurtarma, sağlık ve ulaşım hizmetlerinin de yetersiz kaldığını, depremden sağ çıkan bebeklerin soğuktan donduğunu, yaralıların çoğunun da eksi 20 dereceye varan soğukta donarak can verdiğini kaydeden Erdoğan, "İşte bugünlerde CHP ne yapıyor biliyor musunuz? Ancak 4 gün sonra da milli şefin meşhur beyaz treniyle Erzincan'a ulaşıyorlar ama tenezzül edip tren garından ayrılmıyorlar bile. Oradan geri dönüyorlar. Erzincan'a yine milletimiz sahip çıkıyor. Milletimiz ekmeğini, kıyafetini, aşını Erzincanlılarla bölüşüyor. Şimdi fikir özgürlüğü havarisi kesilmeye kalkıyorlar ya bunların muhalif hiçbir fikre de siyasete de tahammülleri olmadığını milletimiz çok iyi biliyor." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van depreminde ise 24 saatte tüm ekibiyle beraber Van'a ulaştığını, bütün çevre illerden iş makinelerini getirterek, enkaz kaldırma ve vatandaşları kurtarma çalışmalarını başlattıklarını aktardı.



O günden bugüne 20 milyar liraya yakın harcamayı Van'da yaptıklarını anlatan Erdoğan, Erciş'ten Edremit'e kadar oradaki bütün evleri ve konutları yaptıklarını, su ihtiyaçlarını giderdiklerini ve sosyal tesisleriyle yeni bir Van inşa ettiklerini bildirdi.



"Dertli olursanız, yaparsınız"



Van depreminde devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında yer aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu dertli olmayı gerektirir. Eğer dertli olursanız bunları yaparsınız. Bunu Simav'da da yaptık. Aynı şekilde Simav'ı anında ayağa kaldırdık. Nerede bir deprem varsa bizler anında oraya ulaştık. Erzincan depremi bir felaket olarak bir ağıtta burayla ilgili merhum Osman Yüksel Serdengeçti'yi fikirlerinden dolayı hapse attılar.



Mecmuasını defalarca kapattılar. Hani bunlar özgürlük savaşçısıydı, niye mi böyle yapıyorlar? Allah, vatan, millet dediği için. Akif'in davası hak dava dediği için. Bu milleti ağlatmayın dediği için kendisine bu eziyeti yaptılar. Serdengeçti, Erzincan depreminin ardından yazdığı ağıtta şöyle diyor, "Ağlarım, ağlarım dertlerim bitmez. Yazayım desem, kağıtlar yetmez. Bu dert, bu acılar gönülden gitmez. Ağlaya, ağlaya bittim Erzincan. Sencileyin çöktüm, bittim Erzincan." Erzincan depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor bir daha milletimizin böyle acılar yaşamamasını Rabbimden niyaz ediyorum."



Erdoğan, gücünü ve meşruiyetini sandıktan alan bir yönetim olarak kimin ne dediğine değil, sadece ve sadece milletin temsilcilerinin ne dediğine bakmakla mükellef olduklarını ve öyle de yaptıklarını belirterek, "Rahmetli Abdurrahim Karakoç üstadımızın dediği gibi 'Beden ölür, çürür cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün, dönme dolaplar. Hak'tan hakikatten yana bakın siz.' Mesele bu. İşte biz bu anlayışla milletimize hizmet veriyoruz. Attığımız her adımla, yaptığımız her icraatla milletimizden aldığımız desteğin hakkını vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



"2019 bütçesi hizmet odaklı anlayışımızın tezahürüdür"



Yeni yönetimin ilk bütçesinin geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edildiğini hatırlatan Erdoğan, hükümete geldiklerinde toplanan her yüz liranın 86'sının faiz ödemelerine gittiğini, bu konudaki çalışmalarının ardından bu oranın yüzde 10'lara kadar düşürüldüğünü belirtti.



Buradaki tasarrufla eğitimden sağlığa, güvenlikten ulaştırmaya kadar her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların 10 katı kadar büyük hizmetler getirildiğini vurgulayan Erdoğan, "Sadece 2019 bütçesine baktığımızda dahi hizmet odaklı bütçe anlayışımızın tezahürlerini görmek mümkündür." dedi.



Erdoğan, bütçede eğitime 161 milyar, sağlığa 157 milyar, altyapı yatırımlarına 65 milyar, reel sektör desteklemeleri için 33 milyar, belediyelere ve il özel idarelerine 94 milyar, tarım sektörü için 26,5 milyar, sosyal yardım projeleri için 62 milyar lira tahsis edildiğini vurguladı.



Göreve geldiklerinde Türkiye'de 25 olan havalimanı sayısını 56'ya, 75 olan üniversite sayısını da 206'ya çıkardıklarına işaret eden Erdoğan, sağlıkta da hastanesi olmayan il kalmadığını kaydetti.



Sınıf mevcudu ortalamasını 30'un altına düşürdüklerine, öğretmen sayısını katlayarak artırdıklarına değinen Erdoğan, "Biz hep 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz. Altyapı yatırımları için ayırdığımız kaynakla sosyal yardımlar için ayırdığımız kaynak aşağı yukarı aynı. Siz istediğiniz kadar toprağın altına yatırım yapın onun üzerinde yaşayan insanlara sahip çıkamıyorsanız devlet olarak görevinizi yerine getirmiyorsunuz demektir. Belediye başkanlarıma da aynı tavsiyeyi yapıyorum. Şehrinizde bir tane bile mağdur, mazlum, garip bulunuyorsa, gece yatağına karnı aç giren bir tek çocuk mevcutsa, yakacağı olmadığı için battaniyesinin altında titreyen tek bir yaşlı varsa yaptığınız diğer işlerin hiçbir anlamı kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.



"Yastığa huzur içinde başımı koyamam"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlara çağrıda bulunarak, şöyle devam etti:



"Belediye başkanlarımız özellikle AK Parti'li belediye başkanları sizin emrinizdedir. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu toplantı var ya buradaki bir defa şu sizlere dağıtılan formlara şikayetlerinizi yazmalısınız. Kaymakamlar aynen sizin emrinizdedir. Ben bunu belediye başkanlarımıza AK Parti'li onlara bu talimatı verdiğim gibi aynen kaymakamlarımıza da bu talimatı verdim veriyorum. Aynı şekilde Bakanım da bu talimatları onlara veriyor, vermeye devam edeceğiz. Valiler de buna dahil... Çünkü biz bu milletin efendisi değiliz, biz bu milletin hizmetkarıyız bizim farkımız bu. İnsanına sahip çıkmayan devlet tıpkı Türkiye'nin geçmişindeki gibi o dönemlerde olduğu gibi sadece bir avuç elite hizmet eder hale gelmiş demektir. Halbuki bizim devletimiz, 81 milyon vatandaşımızın onlarla birlikte ülkemize sığınmış 4 milyonun üzerindeki mazlumun tamamını kucaklamalı, tamamına temel hizmetleri götürmelidir. Aksi halde Cumhurbaşkanı olarak ben yastığa huzur içinde başımı koyamam. Sizleri de şayet mahallenizde, köyünüzde mazlumlar ve mağdurlar varsa onların temel ihtiyaçlarını karşılamadan huzurla yastığınıza başınızı koymamanız lazım."



Mevlana'nın "Dert insana yol gösterir" sözüne işaret eden Erdoğan, "Bizler de dertli olacağız ki ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ve ne zaman yapacağımızı bilelim. Hamdolsun devletimizin de milletimizin de imkanları tüm garipleri kucaklayacak kadar geniştir. Önümüzdeki dönemde milletimizin dertleriyle dertlenmeye gece gündüz çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın." ifadelerini kullandı.



"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, "Bizi birbirimize kırdırmak isteyenlere cevabımız bu olacak. Millet olarak bir olacağız, bayrağımızı asla indiremeyecekler. Bu konuda kararlı olacağız. 780 bin kilometrekareyle bu vatan topraklarını bugüne kadar bölemediler, böldürmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin içinde devlet, asla. Ülkemizin neresi olursa olsun en doğu en batı en kuzey en güney bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart'ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek." diye konuştu.



Bin muhtara umre müjdesi



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı program öncesinde katılımcılara Yeşilayın çalışmalarına ilişkin sunum izletildi, ardından yemeğe geçildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, program için sergi salonuna gelişi sırasında seğmenler tarafından karşılandı.



Erdoğan, konuşmasının ardından, bin muhtarı İspanya'ya gönderdiklerini hatırlatarak, bin muhtarın umreye gönderileceğinin müjdesini verdi.



