Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Neşet Ertaş'ı Anma ve Kültür Sanat Etkinliğine ev sahipliği yaptı

Usta sanatçı merhum Neşet Ertaş, ölümünün 7. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kültür-sanat dünyasını buluşturan bir etkinlikle anıldı

ANKARA - "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan ünlü sanatçı Neşet Ertaş, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin katkıları ile gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.

Büyük usta Neşet Ertaş'ın üç kelime ile özetlediği hayat felsefesi "sevgi, saygı ve hoşgörü"yü temel alan etkinlikte Ertaş'ın eserlerinin ve hayatının özetlendiği belgesel gösteriminin ardından konuşan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak, "O halk katında, Anadolu insanının gönlüne ışık olmuş bir halk kahramanıdır. Neşet Ertaş ülkemizin yüz akıdır. Arif kişiliği, sanatsal dehası ve engin gönül mirası ile yaşadığı çağa damgasını vurmuş, her kesimden insanımızın yüreğine dokunmuş, iz bırakmıştır" dedi.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Zamanımızdan abdallar kervanına katılan son büyük yolcu Neşet Ertaş aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu. Gördük ki, onu anlatmak gerçekten zor. Kültürümüzde ozanlık kutlu bir makamdır, ozan söylemeye başladı mı sözü kesilmez. Ozan gönlünün dili, aklının sesidir. Milletimiz irfanı ahlakı telde ses, dilde söz bilge kişiye ozan der. Ozan zamansızdır. Söylediğinin kıymeti dün neyse bugün ve gelecekte aynı değerdedir. Velhasıl ozan Neşet Ertaş'tır. Adı büyüdükçe insanlığa daha yakın, halkının önünde hep daha mahcup durdu. Çok sade bir o kadar da derin bir ifada gerçekten Bozkırın Tezenesi. Herkes omuzlayamaz, içini dolduramazdı. Ama bozkırın sadece bir tane tezenesi vardır, o Neşet Ertaş'tır. Ondan feyiz alarak yetişecek yeni nesiller mirasını tellerden dillere aktarmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Ödüller sahiplerini buldu

Ödül Kurulu üyeleri İbrahim Kalın, Nadir Alpaslan, Erol Parlak, Okan Murat Öztürk, Necmi Kıran tarafından kültür-sanat çalışmaları, yorumculuk, mahalli icra, genç icracı, yaşam boyu meslek onur ödülü gibi başlıklarda değerlendirilen ödüller sahiplerini buldu.

Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülüne Mehmet Erenler, Kültür Sanat Araştırmaları Ödülüne Prof. Sabri Yener, Yorumculuk Ödülüne Ümit Tokcan, Mahalli İcracı Ödülüne Metin Öge, Genç İcracı Ödülüne Erhan Uslu layık görüldü. Ödüle layık görülenlerin ödüllerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi.

Ödül töreninin ardından Bedia Akartürk, Bektaş Dolu, Erol Parlak, Işın Karaca, Gülşen Kutlu, Muazzez Ersoy, Metin Öge ve Ustalar Topluluğunun da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçının sahne aldığı gecede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın da "Neredesin Sen" adlı türküyü Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak ile birlikte seslendirdi.