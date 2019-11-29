Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin elektrik ihalesini KCETAŞ kazandı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin elektrik ihalesini KCETAŞ kazandı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin elektrik ihalesini KCETAŞ bünyesindeki KEPSAŞ'ın kazandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin elektrik ihalesini KCETAŞ kazandı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin elektrik ihalesini KCETAŞ bünyesindeki KEPSAŞ'ın kazandığını bildirdi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, dün sona eren ihaleyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin elektriğini KCETAŞ'ın vermeye başladığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin elektrik ihalesinde KCETAŞ'ın teklifinin uygun bulunduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar KEPSAŞ üzerinden yürütülüyor. KEPSAŞ'ın hem Ankara'da hem de İstanbul'da temsilcilikleri var. Prestijli yüzlerce firmaya elektrik veriyoruz. Büyükşehir belediyemizin çoğunluk hissesine sahip olması, güvenilirliğinin üst düzey olması ve prestijli bir şirket olması avantajımız. KEPSAŞ, KCETAŞ ve Erciyes Üretim AŞ şirketlerimiz kamuoyunda takdir toplayan ve gurur kaynağımız olan şirketlerimiz. Kuruluş aşamasından bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da ortaklarımızla birlikte daha iyi noktalara getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Memduh Büyükkılıç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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