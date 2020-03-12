- Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Koronavirüs zirvesi - Son Dakika
Son Dakika Politika - Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Koronavirüs zirvesi - Son Dakika

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Koronavirüs zirvesi

7 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Koronavirüs zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin da katıldığı toplantıya başkanlık ediyor.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Koronavirüs zirvesi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin da katıldığı toplantıya başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bürokratlar katıldı.

Toplantı sonrasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantının sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapacak.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Koronavirüs zirvesi

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:08 Kaynak: İHA
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