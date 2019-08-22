Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Muğla değerlendirme toplantısı

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Muğla değerlendirme toplantısına ilişkin, "İlçelerimizde yarım kalan hastaneler, yollar, okullar, enerji kaynaklarıyla, doğal gazla alakalı taleplerimizi ilettik. Bütün taleplerimizle ilgili gerekli notlar alındı. İlgili bakanlıklar tarafından çalışmalara başlanılmasına karar verildi." dedi.

Mete, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Muğla Değerlendirme Toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, toplantının yaklaşık 3,5 saat sürdüğünü söyledi.

Toplantıya katılan belediye başkanlarının ilçelerindeki talep ve isteklerini dile getirdiğine değinen Mete, yedi ilçenin taleplerinden sonra, belediye başkanlıkları kendilerinde olmayan ilçelerdeki talepleri toplu olarak aktardığını, Muğla'yı ilgilendiren ortak projeler üzerinde bilgi verdiğini ifade etti.

Antik kente kolay ulaşılacak

Muğla'daki çam balına destek talebinde bulunulmasını da istediklerini vurgulayan Mete, şöyle devam etti:

"Çam balının kodeksinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmesini istedik. Çam balına ihracatta destek verilmesini, tüm yöremizde yeni bal ormanları alanı üretilmesini istedik. Yatağan'daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Stratonikeia Antik Kentine ulaşım, Yatağan çevre yolu projesi, Yatağan Gençlik Merkezi yapımı ve Yatağan Şehir Stadyumu iyileştirmesi gibi proje müjdeleri aldık. Ortaca'da İztuzu plajına kaynak aktarılması için görüşmeler yapıldı. İlçelerimizde yarım kalan hastaneler, yollar, okullar, enerji kaynaklarıyla, doğal gazla alakalı taleplerimizi ilettik. Bütün taleplerimizle ilgili gerekli notlar alındı. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görüşmelerimizi yapacağız."

Toplantıda, Muğla'nın beklediği yatırımların anlatıldığını belirten Mete, şöyle konuştu:

"Toplantıda ilimize yapılacak yatırımlar tek tek gündeme alınarak, ilgili bakanlıklar tarafından çalışmalara başlanmasına karar verildi. Muğlamız için müjdelerle dolu olan bu toplantının hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ederken, ilimize verdikleri desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ve Bakanlarımıza hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla'ya verdiği değerden mutluluk duyduk. AK Parti olarak güzel işler başarmak için çalışmalarına hızla devam edeceğiz. Muğla her şeyin en güzeline layık."

"Muğlamız için var gücümüzle çalışıyoruz"

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan ortak açıklamalarında, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Muğla için çok özel bir toplantı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde projelerimizin ilgili bakanlarımızla hep birlikte aynı ortamda değerlendirilmiş olması büyük bir motivasyon yarattı. Muğlamıza yapılacak yatırım ve projelerin bakanlıklar nezdinde takibini yapmaya devam edeceğiz. Muğlamız için var gücümüzle çalışıyoruz. Muğlamıza verdikleri bu anlamlı destek için Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ile Bakanlarımıza hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz."