Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni (2)
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- Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni İzzet Keribar'a ödülünün verilmesi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon'a ödülünün verilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:36 Kaynak: AA
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