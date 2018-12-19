Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni (2)

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni (2)

27 dakika önce

- Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni İzzet Keribar'a ödülünün verilmesi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon'a ödülünün verilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...

- Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni
İzzet Keribar'a ödülünün verilmesi
Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon'a ödülünün verilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:36 Kaynak: AA

Selma, İzzet Keribar, Mehmet Akif Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Güncel
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