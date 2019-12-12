Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni

6 saat önce

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'ın salona gelişi Sanatçı Orhan Gencebay'ın salona gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'ın salona gelişi

Sanatçı Orhan Gencebay'ın salona gelişi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konukları selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçılarla tokalaşması

Sinevizyon gösterisi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni

Fahrettin Altun, Orhan Gencebay, Beştepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:55 Kaynak: AA
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