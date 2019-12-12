Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Son Dakika

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'ın salona gelişi
Sanatçı Orhan Gencebay'ın salona gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konukları selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçılarla tokalaşması
Sinevizyon gösterisi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.