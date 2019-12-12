Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni -MFÖ-Devrim Erbil-Fuat Başar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni -MFÖ-Devrim Erbil-Fuat Başar - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni -MFÖ-Devrim Erbil-Fuat Başar

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan MFÖ grubuna ödülünü vermesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Resim" dalındaki ödüle layık görülen Devrim Erbil'e ödülünü vermesi Türkiye Cumhurbaşkanı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan MFÖ grubuna ödülünü vermesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Resim" dalındaki ödüle layık görülen Devrim Erbil'e ödülünü vermesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Geleneksel sanatlar" ödülüne layık görülen Fuat Başar'a ödülünü ver ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan MFÖ grubuna, "Resim" dalındaki ödüle layık görülen Devrim Erbil'e ve "Geleneksel sanatlar" ödülüne layık görülen Fuat Başar'a ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni -MFÖ-Devrim Erbil-Fuat Başar

Devrim Erbil, Özkan Uğur, Fuat Başar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden
Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
01:50 Irak'ta düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika
01:37 Spor borussia mönchengladbach - istanbul başakşehir maçından kareler - Son Dakika
01:33 Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
01:28 Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı - Son Dakika
01:24 Joseph Nye: "Türkiye ile ABD arasındaki ortak çıkarlar, farklılıklardan daha büyük" - Son Dakika
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 01:51:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni -MFÖ-Devrim Erbil-Fuat Başar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]