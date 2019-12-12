Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri verildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri verildi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "edebiyat" dalında ödüle layık görülen Nuri Pakdil'in ödülünü yazar Necip Evlice'ye vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mimarlık" ödülüne layık görülen Doğan Kuban'ın ödülünü Prof. Dr.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "edebiyat" dalında ödüle layık görülen Nuri Pakdil'in ödülünü yazar Necip Evlice'ye vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mimarlık" ödülüne layık görülen Doğan Kuban'ın ödülünü Prof. Dr. Murat Gül'e vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın"Vefa" ödülüne layık görülen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un ödülünü kızı Nilay Dursun'a vermesi

Hatıra fotoğrafının çekilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "edebiyat" dalında ödüle layık görülen Nuri Pakdil'in ödülünü yazar Necip Evlice'ye, "Mimarlık" ödülüne layık görülen Doğan Kuban'ın ödülünü Prof. Dr. Murat Gül'e, "Vefa" ödülüne layık görülen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un ödülünü kızı Nilay Dursun'a ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri verildi

Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Pakdil, Doğan Kuban, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:02 Kaynak: AA
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