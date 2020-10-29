Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

29.10.2020 22:52
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Kültür, Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yıl, Mehmet Çebi, Necmeddin Okyay, Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim ve Özdemir Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kültür, Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yıl, Mehmet Çebi, Necmeddin Okyay, Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim ve Özdemir Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, '2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin verileceği isimler belirlendi. Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yüceltilmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yılki sahiplerini belirlemek üzere yürütülen çalışma tamamlandı.  Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bu yıl koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görülürken, 'vefa' ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı. 'Kültür tarihi' ödülüne Sadettin Ökten, 'sosyal bilimler' ödülüne İsmail Kara, 'edebiyat' ödülüne İbrahim Tenekeci, 'sinema' ödülüne Derviş Zaim, 'müzik' ödülüne ise Özdemir Erdoğan layık görüldü. Gelecek günlerde düzenlenecek '2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri' töreninde, kazanan isimler için ödüllerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği öğrenildi.

Haber:  ANKARA


İbrahim Tenekeci, Sadettin Ökten, İsmail Kara, Mehmet Çebi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı - Son Dakika


Son Dakika

Sivasspor, öne geçtiği maçta Maccabi Tel Aviv'e 2-1 yenildi Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı
Kahreden haberler peş peşe geldi! 3 doktor daha koronaya yenik düştü Kahreden haberler peş peşe geldi! 3 doktor daha koronaya yenik düştü         
23:00
ABD'li ilaç devi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor ABD'li ilaç devi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor         
22:43
Meteoroloji 9 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji 9 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak         
21:47
Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor         
20:51
Seçimlere günler kala ABD, kıtalararası balistik füze testi yaptı Seçimlere günler kala ABD, kıtalararası balistik füze testi yaptı         
20:41
"Ronaldo'yu asla geri çevirmem" sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun         
20:23
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim         
15:03
İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:45
14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti 14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti         
13:18
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 23:09:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei