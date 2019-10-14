Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Hatay'da

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesindeki tarihi ve dini mekanları ziyaret etti.

Bu ayki toplantısını Hatay'da gerçekleştiren Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve Kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Hümeyra Şahin, Fecir Alptekin, İbrahim Erbay ve Rabia Çağla Bıyık, kentte bulunan havra, Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar, dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre, Hatay Arkeoloji Müzesi ve Müze Otel'i gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Heyete ziyaretlerinde AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ve Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Nalan eşlik etti.

Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi

Kurul üyeleri, Antakya Medeniyetler Korosu Evi'ni ziyaret ederek, Koro Şefi Yılmaz Özfırat'tan bilgi aldı.

Özfırat, koronun semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluştuğunu belirterek, bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde sahne aldıklarını dile getirdi.

Antakya Medeniyetler Korosu'nun verdiği konserin ardından konuşan Başkan Vekili Prof. Dr. Pala, koronun örnek bir yapılanmaya sahip olduğunu söyledi.

Dünyanın her yerinde bu koroya ihtiyaç olduğunu kaydeden Pala, şunları ifade etti:

"Dünyanın her insanı, bu birlikteliği duymak durumunda. Bunu duyurabildiğimiz ölçüde bizim kadim zamanlardan bu yana bu topraklarda hep beraber nasıl yaşadığımızı ancak o zaman anlatabiliriz. Bunu anlattığımız zaman da ülkemizde zaten terör, iç savaş, bütün sıkıntılarımız da bitecektir."

Konseri Hatay Valisi Rahmi Doğan da izledi.