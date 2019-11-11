Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Eskişehir'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK) Prof. Dr. İskender Pala başkanlığında Eskişehir'de toplandı. Kurulun başkan vekili Pala, kültür ve sanatın sadece İstanbul'a bağımlı olmadığını ifade ederek, 'Amacımız sadece İstanbul'a bağımlı bir kültür sanat dünyası değil, kültür sanatın Anadolu'daki zenginliklerini Anadolu'ya uzanan kısımlarını, belki dünya ve Türkiye gerçeği içinde Anadolu'da var olan bir takım sanat aktörlerini, sanat kurumlarını, etkinliklerini yaşatabilmekö dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hakkari ve Hatay'ın ardından üçüncü il ziyaretini Eskişehir'e yaptı. Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından takip etmek amacıyla yapılan il ziyaretlerinde, yerel yönetimler ve kültür sanat kurumları ile bir araya gelen kurul üyeleri fikir alışverişinde bulunuyor. Eskişehir'deki Sazova Kültür Sanat Bilim Merkezi'nde, Eskişehir Valiliği ev sahipliğinde bir toplantıya Prof. Dr. İskender Pala başkanlık ederken, oyuncu Hülya Koçyiğit, Fecir Alptekin, Havva Hümeyra Şahin, Mehmed Özçay ve Prof. Dr. Ümit Meriç kurul üyesi olarak yer aldı. Ayrıca toplantıya Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi rektörü Şafak Ertan Çomaklı da katıldı. Kurul üyeleri Kültür, Sanat ve Bilim Merkezzi'nde bulunan Musiki Tarihi salonu gezerek incelemelerde bulundu. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kurulun Eskişehir'de toplanmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, 'Bu toplantıyı Eskişehir'de yapmalarından dolayı, biz huzurlarınızda teşekkür etmek isteriz. Sayın Prof. Dr. İskender Pala'ya ve değerli kurul üyelerine Eskişehir'e tekrar hoş geldiniz diyorum dedi.

'KÜLTÜR SANAT SADECE İSTANBUL'A BAĞIMLI DEĞİL'

Kurulun başkan vekili Prof. Dr. İskender Pala ise haftada bir 6 saat kadar süren toplantılar yaptıklarını söyledi. Kültür ve sanatın sadece İstanbul'a bağımlı olmadığını kaydeden Pala şunları söyledi

'Biz Kültür Sanat Politikaları Kurulu olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı çalışmalarımızı haftada bir 6 saat kadar süren toplantılar halinde devam ettiriyoruz. Ayda bir ise bu toplantıları farklı bir şehirde yapıyoruz. Bu bizim 40'ıncı toplantımız. Gündemimiz Eskişehir ile alakalı. Değerli arkadaşlarımızla birlikte valimizin ev sahipliğinde bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bizim bu toplantıyı yapmaktaki amacımız sadece İstanbul'a bağımlı bir kültür sanat dünyası değil, kültür sanatın Anadolu'daki zenginliklerini Anadolu'ya uzanan kısımlarını, belki dünya ve Türkiye gerçeği içinde Anadolu'da var olan bir takım sanat aktörlerini, sanat kurumlarını, etkinliklerini yaşatabilmek, geliştirebilmek ve tanıtabilmek maksatlıdır. Bu vesileyle ben valimize ve hepinize çok teşekkür ederimö

Açılışın konuşmalarının ardından 2 gün sürecek olan kurul toplantısı basına kapalı olarak başlatıldı.