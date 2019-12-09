Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Edirne'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Edirne'de bir araya geldi.

Vakıf Kültür Evi'nde düzenlenen toplantıya, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, Kurul üyeleri Fecir Alptekin, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay, Hülya Koçyiğit Soydan ile H. Hümeyra Şahin'in yanı sıra kentin üst düzey yöneticileri, turizmle ilgili oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Edirne Valisi Ekrem Canalp, müzelerin dünyanın her yerinde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Müzelerin kültür turizminin ana ayağını oluşturduğunu belirten Canalp, "Müzeler ne kadar çok olursa hem turizm hem kültür anlamında güçlü hissetmeniz mümkün hale gelebilir. Edirne de kendini kültür turizmiyle ön plana çıkartan bir kent. Dolayısıyla müzelerin sayısının artırılması zarurettir." dedi.

Canalp, Edirne Saray alanında çalışmaların devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Hıdırlık Tabyası'nı da beraber gezeceğiz ve göreceğiz. Kapsamlı bir müze. Sarayın durumuyla ilgili yeniden inşa edilmesi gereken belli bir bölümü var ama halihazırda bizim sergileyeceğimiz bir alan da var. Belli bölümleri ziyarete açacağız, diğer kısımlarda da inşaat faaliyetleri devam edecek. Dolayısıyla da hem Sarayı hem de Hıdırlık Tabya'yı açacağız. Ayrıca Necmi İğe Evi'ni de etnografya müzesi olarak Edirne'nin bütününü kapsayacak mahiyette bu sene itibarıyla faaliyete geçireceğiz."

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın bir bölümünün tiyatro olarak açıldığını dile getiren Canalp, kervansarayın diğer bölümünün de müze olarak faaliyete geçirileceğini kaydetti.

Canalp, açılacak müzelerden ikisinin ücretsiz olacağını belirterek, "Kendi imkanlarımızla açacağımız müzeleri ücretsiz yapacağız. 'Ücretli olmalı' diyebilirsiniz. Hayır ücretli olmamalı, belli müzelerde ücretler talep edilebilir. Bunun dışında bizim ücretsiz müze perspektifine geçmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Mimar Sinan eserlerinin minyatürlerini yapmayı planlıyoruz"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da kentin yerli yabancı çok sayıda turist ağırladığını söyledi.

Kentin turizmine katkıda bulunan çok sayıda projenin hayata geçirildiğini anlatan Gürkan, "Mimar Sinan eserlerinin minyatürlerini yapmayı planlıyoruz. Ayrıca Mimar Sinan Araştırmaları Merkezi de kurulacak. Bu anlamda kentin turizm potansiyeline daha fazla katkı sağlayacağız." dedi.

Gürkan, kente gelen turist sayısını 3-4 yıl içeresinde hayata geçirilecek projelerle 10 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da tarihi kentlere hizmetin önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Edirne Balkan Savaşı'nda, Rus Savaşı'nda dört işgal görmüştür, büyük acılar yaşamıştır. Başkentlikte Osmanlı'nın vakuruyla susmaktadır ama dertlidir. Ama o yaraları bir an önce sarıp, inşallah tekrar sarayı ayağı kaldırmayı bekleyen bir şehir var burada." diye konuştu.

"Edirne Sarayı ayağa kaldırılmalı"

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ise Edirne Sarayı'nın el birliğiyle ayağa kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Yerel dinamiklerin de bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Pala, şöyle konuştu:

" 'Devlet bunu yapsın'ı beklemekten ziyade bir proje haline getirilmesi gerekir. Anadolu öyle insanlarla doludur ki bu yurt atalarına sahip çıkan insanların yurdudur ki, 'Edirne Sarayı yapılacak, Osmanlı'nın ilk sarayıdır herkes bir tuğla koysun' dediğinizde de herkes oraya bir tuğla koyacaktır. Tüm Türkiye'ye yayılacak şekilde bir proje üretilirse himaye görür. Edirne Sarayı'nın yeniden yapılması, iyi bir projeyle 2023 hedeflerine hazır edilebilir."

Pala, Edirne Sarayı'nın yeniden yapılmasına, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunun destek vereceğini kaydetti.

Toplantının ardından Kurul üyeleri, Vakıf Kültür Evi'ndeki el sanatları ürünlerini yapan ustaları ziyaret ederek, ürünleri inceledi.