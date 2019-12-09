Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Edirne'de

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, Edirne'de kültür sanat faaliyetleri konusunda sivil toplum örgütleri, resmi makamlar ve yerel yönetimlerin duyarlılığının kendilerini memnun ettiğini bildirdi.

Kurul üyeleri, Selimiye Camisi, Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Hıdırlık Tabyası, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Şerbet Evi ve yerleşke içerisindeki müzeleri ziyaret etti.

Prof. Dr. İskender Pala, ziyaretlerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de kültür sanat eksenli bir ziyarette bulunduklarını belirtti.

Edirne Valiliği ev sahipliğinde bugün dördüncü toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade eden Pala, "Çok verimli geçen toplantıydı. Edirne'nin sahip olduğu kültürel ve tarihsel zenginlik bir yana gerek yöneticilerinin gerek kültür sanat aktörlerinin düşünceleri, geleceğe yönelik idealleri, yapmak için planladıkları projeleri hepsi bizim için değerli ve önemli olduğu otaya çıktı." diye konuştu.

Kurulun Edirne'ye destek vereceğini anlatan Pala, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin ev sahipliğinde çok verimli bir toplantının ardından hepimiz Edirne'nin bilindiğinden daha da zengin bir kültür ve sanat alt yapısına sahip olduğunu, bunların ilerleyen zamanlarda zenginlik halinde şehre yansıtılması gerektiğinde şehrin bütün eşrafının, yerel yöneticilerinin ve merkezi iradenin el birliğiyle bunu başarabileceğini gördük. Birtakım fikir teatileri oldu. Neler yapılabileceğini müzakere ettik. Toplantılar dolayısıyla da Edirne'deki kültür, sanata ilişkin gerek sivil toplum örgütleri gerek resmi makamlar gerekse yerel yönetimlerin duyarlılığını görmek sevindirici. İleriye dönük ne yapılacaksa biz Edirne'nin yanında olacağız."

"Her ay bir toplantı"

Edirne'nin tarih ve kültür açısından önemli bir şehir olduğunu dile getiren Pala, "Sayın Valimize de bu sözü verdik. Bizim de Edirne ile ilgi herhangi bir geliştirilmesi gereken fikrimiz, düşüncemiz, projemiz olursa onu uygulayabileceğimize de kanaat getirdik." dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ile kültür, sanatın kalkınmasına destek veren yerel yöneticilere teşekkür eden Pala, "Anadolu'muzun zenginliklerini yerelden evrensele taşımak için yaptığımız ziyaretlerin bu dördüncüsüydü, her ay bir toplantımızı bir başka vilayette yapıyoruz. Edirne daha başlangıçtan itibaren aklımızdaydı ama gelmekte gecikmediğimizi, bundan sonra da belki tekrar gelmemiz gerektiğini anladık." şeklinde konuştu.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, Kurul üyeleri Fecir Alptekin, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay, Hülya Koçyiğit Soydan ile H. Hümeyra Şahin'in yer aldığı ziyaretlere Vali Canalp ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da eşlik etti.