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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, öğrenciler için Edirne'de açık...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri geliri öğrencilere burs olarak kullanılacak heykel açık artırmasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri geliri öğrencilere burs olarak kullanılacak heykel açık artırmasına katıldı.

Aylık il toplantıları kapsamında Edirne'ye gelen kurul üyeleri Edirne Valisi Ekrem Canalp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşliğinde üniversitenin Karaağaç Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Kurul üyeleri yerleşkede bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi salonunda geliri "Bir öğrencide sen okut" kampanyasına bağışlanmak üzere öğrencilerin yaptığı yaklaşık 30 heykelin olduğu sergiyi de gezdi.

Kurul üyelerinden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri geliri öğrencilere burs olarak kullanılacak heykel açık artırmasına katıldı.

, Fecir Alptekin ve Hümeyra Şahin kampanyaya katılıp, açık artırma için peylerin verildiği not kağıtlarına isimlerini ve peylerini yazdı.

Gelecek hafta içinde sonuçlanacak açık artırma sonucu kurul üyelerinin kazanması halinde heykeller kurul üyelerine gönderilecek.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine Bir öğrencide sen okut kampanyasın kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verdiklerini söyledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerininde eserlerini satarak kampanyaya ulvi bir katkıda bulunduklarını ifade eden Rektör Tabakoğlu, "Kurul üyelerimizin de desteği bizim için çok kıymetli hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Hülya Koçyiğit Soydan da, açık artırma usulüyle ihtiyacı olan arkadaşlarının okumasına imkan sağlayan sanatçı öğrencileri tebrik ettiğini ve bir öğrenciye dahi dokunabilmenin çok değerli olduğunu belirtti.

Fecir Alptekin de sergide çok değerli eserlerin olduğunu ve önemli bir sosyal sorumluluk projesine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, öğrenciler için Edirne'de açık...

Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:51 Kaynak: AA
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