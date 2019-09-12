Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarınını hakemleri açıklandı
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Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarınını hakemleri açıklandı

52 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında 26 Eylül Perşembe günü Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak 35.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında 26 Eylül Perşembe günü Gaziantep'te Şahinbey Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasını Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek.


Anadolu Efes, geride kalan sezon Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlamıştı. Fenerbahçe Beko ise Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.


- Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası


27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol arasında oynanacak müsabakada hakemler Sami Özel, Tahsin Kuzu ve Dağder Dağlı görev yapacak.


Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşmanın tarihi ilerleyen günlerde belli olacak.


Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, geçen sezonu lig ve kupa şampiyonu olarak kapatmıştı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:05 
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