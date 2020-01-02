Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık

6 saat önce

İnternette Cumhurbaşkanlığı Logosu kullanılarak vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini isteyen şahıslar, dolandırıcılıkta yeni bir yönteme başvuruyor.

Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık, System.String[]

İnternette Cumhurbaşkanlığı Logosu kullanılarak vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini isteyen şahıslar, dolandırıcılıkta yeni bir yönteme başvuruyor.

Dolandırıcılar vatandaşları dolandırmak için inanılmaz yöntemleri denemeye devam ediyor. Bu sefer de Cumhurbaşkanlığı Logosunu kullanan dolandırıcılar, vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini istiyor. Bir internet sitesinde Cumhurbaşkanlığı Logosu kullanan dolandırıcılar, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı adı ile elektrik ve doğalgaz faturalarına yansıtılan TRT payını iade ettiklerini iddia ederek vatandaşlardan kredi kartı numarasını istiyor. Kendilerine para ödeneceğini düşünerek kredi kartı bilgilerini sisteme giren vatandaşlar ise dolandırılıyor.

(Derya Yetim/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık
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