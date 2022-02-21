Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, açılışının 2. yılı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Kütüphane dışından görüntüler

Kütüphaneye gelen vatandaşlar

Kütüphane içinden görüntüler

Kütüphanede kitap okuyanlar

Raflardaki kitaplar

Kütüphanedeki asansör

Çocuk kütüphanesi

Kütüphanedeki aile ve çocukları

Nadir eserler kütüphanesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde çok sayıda davetlinin katılımıyla 20 Şubat 2020'de açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 140 farklı dilde, 4 milyon 100 bin basılı kaynak ve 200 milyonun üzerinde erişilebilir e-Kaynak yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının 30 milyondan fazla dijitalleşmiş belgesine ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının 100 binin üzerinde eserine ait dijital içeriğe erişim sağlanıyor.