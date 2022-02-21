Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
Kütüphane dışından görüntüler
Kütüphaneye gelen vatandaşlar
Kütüphane içinden görüntüler
Kütüphanede kitap okuyanlar
Raflardaki kitaplar
Kütüphanedeki asansör
Çocuk kütüphanesi
Kütüphanedeki aile ve çocukları
Nadir eserler kütüphanesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde çok sayıda davetlinin katılımıyla 20 Şubat 2020'de açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 140 farklı dilde, 4 milyon 100 bin basılı kaynak ve 200 milyonun üzerinde erişilebilir e-Kaynak yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının 30 milyondan fazla dijitalleşmiş belgesine ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının 100 binin üzerinde eserine ait dijital içeriğe erişim sağlanıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, açılışının 2. yılı - Son Dakika