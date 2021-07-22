Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi geleceğin mucitlerini bilim ve teknolojiyle buluşturuyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Eğitim Merkezi ve Atölyeler bölümündeki "Keşif", "Tasarım ve Üretim" ile "Teknoloji" atölyelerinde, 5-17 yaş arasındaki çocukların bilim ve teknolojiye olan ilgi ve merakını artıracak etkinlikler düzenleniyor.

Kurulumu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TÜBİTAK tarafından yapılan, eğitim içerikleri ise alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan atölyelerde, robotik kodlama, mobil uygulama, ahşap tasarımı, geometrik şekillerle üç boyutlu piramit ve prizma yapımı gibi tasarım ve modelleme ile elektronik programlamaya yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle az sayıda katılımcıyla düzenlenen etkinliklerle, çocukların bilim ve teknolojiye olan merakını artırmak, bilimsel kavramları keşfetmelerini ve gündelik yaşamda karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilmelerini sağlamak amaçlanıyor.

-"Algoritmalara, kodlama ve elektronik programlamaya aşina oluyorlar"

Etkinliklere ilişkin AA muhabirine bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Eğitim Merkezi ve Atölyeler Koordinatörü Ayhan Bozkurt, Keşif Atölyesi'nin 5-10 yaş, Tasarım ve Üretim ile Teknoloji atölyelerinin ise 9-17 yaş çocuklara uygun içerikler barındırdığını söyledi.

Bozkurt, Keşif Atölyesi'nde çocukların bilimsel düşünmeyi öğrendiğini, Teknoloji Atölyesi'nde algoritmalar, kodlama ve elektronik programlamaya aşina olduğunu, Tasarım ve Üretim Atölyesi'nde ise modelleme ve tasarım odaklı problem çözmeyi deneyimlediklerini anlattı.

Etkinliklerin içeriğine ilişkin de bilgi veren Bozkurt şunları söyledi:

"Örneğin; Keşif Atölyesi'nde barınak etkinliğimiz var. Burada çocuklar, canlılar ve insanların ne tür yapılarda barındığını, barınak kavramının ne olduğunu anlıyor ve bir barınak yapmaya başlıyor. da Vinci Köprüsü etkinliğinde, köprü kavramını anlıyor, sonrasında hep beraber da Vinci köprüsünün bir prototipini yapıyorlar. Teknoloji Atölyesi'nde ise mobil uygulama, robotik kodlama, insansı robotları görüyorlar. Tasarım ve Üretim Atölyesi'nde ahşap tasarımı, 'Kendi Yük Gemimi Tasarlıyorum', 'Uçak Kanadı Tasarlıyorum' gibi çocuklara prototiplemeyi, tasarım odaklı düşünmeyi öğreten birçok etkinlik var."

"www.mk.gov.tr" adresinden kayıt oluşturulabiliyor

Bozkurt, etkinliklerin süresinin içeriğe ve etkinliğin türüne göre değiştiğini, bazı etkinliklerin 30-45 dakika, bazı etkinliklerin ise 2-4 saat arasında sürdüğünü söyledi.

Eğitmenlerin TÜBİTAK tarafından organize edilen eğitimleri aldığını anlatan Bozkurt, bu yolla atölyelerin uygulanışı, pedagojik olarak dikkat edilmesi gerekenler, cihazlar ile ekipmanların kullanımıyla ilgili bilgi sahibi olduklarını ifade etti.

Bozkurt, velilerin hafta içi ve hafta sonu düzenlenen etkinliklere, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin "www.mk.gov.tr" web adresinden kayıt yaptırabileceğini ifade ederek bir rezervasyon sistemi üzerinde de çalıştıklarını aktardı.

Bilim ve teknoloji çerçevesinde çalışmalar yapmayı teşvik etmeyi istediklerini belirten Bozkurt, "Biz çocukların bilim ve teknolojiyi deneyimlemelerini, kafalarında bir ışık yakmayı amaçlıyoruz. Bir yeteneği varsa oraya yönelebilir, belki küçük mucitler çıkacaktır." dedi.

"Büyüyünce uçan araba yapmak istiyorum"

Keşif Atölyesi'ndeki "Piramit ve Prizma" etkinliğine katılan 6 yaşındaki Halil İbrahim Muslu, üçgen, kare, beşgen ve altıgen geometrik şekillerinden yola çıkarak üç boyutlu prizma, küp, piramit, beşgen piramit ve altıgen prizma yaptıklarını söyledi.

Bilim ve teknolojiye ilgili duyduğunu belirten Muslu, "Zaten ben mucit olacağım. Büyüyünce uçan araba, suda giden araba ve elle kullanılmayan araba yapmak istiyorum. Dünyamıza yararlı olacak bir şey yapmak istiyorum." dedi.

"Pandemi nedeniyle bütün sene çocuklar hep evde kaldı"

Diğer bir katılımcı 5,5 yaşındaki Meryem Anka Esi de etkinlikten keyif aldığını burada iki ve üç boyutlu nesneleri öğrendiğini söyledi.

Esi'nin annesi Oben Esi de etkinliği Millet Kütüphanesinin sosyal medya hesaplarından görerek etkinliğe katıldıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle bütün sene çocuklar hep evde kaldı. Kış ve sonbahar döneminde, bu tip sosyalleşebileceği ve öğrenebileceği etkinliklere çok fazla katılma şansı olmadı. Dolayısıyla ona da 'Gitmek ister misin?' diye sordum, 'Çok isterim.' dedi hemen kayıt olduk ve etkinliğe katıldı."

Kızının etkinlikten çok mutlu ayrıldığını ve tekrar gelmek istediğini aktaran Esi, evladının hem sosyalleşmeye duyduğu hasret hem de kütüphane ortamının bunda etkili olduğunu ifade etti.