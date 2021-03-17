Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 4 milyonun üzerinde basılı kaynak var - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 4 milyonun üzerinde basılı kaynak var

17.03.2021 18:45
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 4 milyonun üzerinde basılı kaynak var, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, 125 bin metrekare alandan oluşan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 4 milyonun üzerinde basılı kaynağın olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, 125 bin metrekare alandan oluşan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 4 milyonun üzerinde basılı kaynağın olduğunu belirtti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuğlu, üniversitede düzenlenen "Şehir Kültürü, Kitap ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi" söyleşisine katıldı.

Tuğlu, kütüphanenin bir kentin kültürel kimliğinin en önemli parçası olduğunu, kütüphanesi olmayan bir kentin kültürel kimliğinin eksik kaldığını, Millet Kütüphanesi'nin sahip olduğu tüm imkanların üniversitelerin istifadesine sunulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin geçen yıl açıldığını hatırlatan Tuğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Türkiye'de yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük kütüphanesi, 125 bin metrekare alandan oluşmakta, 5 bin 500 kişilik oturma alanı mevcut. 4 milyonun üzerinde basılı kaynak var. Henüz kapalı raf sistemli yaklaşık 500 bin kitabımız mevcut. 13 bin 500 basılı dergiye ait 2 milyonun üzerinde sayı mevcut. 65 veri tabanımız var, 550 bin e-kitap, 6,5 milyon elektronik tez, 60 bine yakın e-dergiye ait 200 milyonun üzerinde erişilebilir makale, tez, rapor gibi yayınlar bulunmakta.

Burası bir kütüphane ama içinde birçok farklı kütüphaneler mevcut. Cihannüma salonu, özellikle mimarımız burayı kütüphanenin kalbi olarak isimlendiriyor. Gelen misafirlerimizin en fazla etkilendiği alan Cihannüma salonu. Nadir eserler kütüphanesi, Nasreddin Hoca çocuk kütüphanesi, süreli yayın salonu, araştırma kütüphanesi, okuma salonları, gençlik kütüphanesi, ses ve görüntü kütüphanesi."

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hizmetleri ve imkanlarını tanıtmak için düzenli olarak turlar düzenlendiğine dikkati çeken Tuğlu, "Turlarda ziyaretçilere kütüphane ile ilgili genel bilgiler, sayısal veriler, okuyucular için temel kullanım esasları hakkında bilgi verilmektedir. Kütüphanemizde diğer imkanlarımıza baktığımızda 2 bin 400 araçlık kapalı otopark imkanı var, okuyucularımız araçlarından inmeden kütüphaneye giriş yapabiliyorlar. Çalışma alanları, dinlenme alanları, fotokopi hizmeti, gazete ve dergi okuma salonları, kilitli emanet dolapları, mescit, hastane, wi-fi, yemek salonumuz var." ifadelerini kullandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini 106. yıl dönümünü kutlayarak, Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Çanakkale şehitleri ve gazilere rahmet diledi.

Bu arada, Tuğlu söyleşi öncesinde merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kişisel eşyalarının yer aldığı Turgut Özal Müzesi'ni gezerek anı defterini imzaladı.

Millet Kütüphanesi, Turgut Özal, Malatya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 4 milyonun üzerinde basılı kaynak var - Son Dakika


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