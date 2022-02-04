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Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde şehit ve gazi çocukları için atölye çalışması - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde şehit ve gazi çocukları için atölye çalışması

04.02.2022 17:15

Son dakika haber... TÜRKİYE Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından şehit ve gazi çocukları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde atölye çalışması gerçekleştirildi.

TÜRKİYE Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından şehit ve gazi çocukları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde atölye çalışması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde önceki gün başlayan atölye çalışmasına şehit ve gazilerin 7-10 yaş arası çocukları katıldı. Atölye çalışmasının bugünkü bölümünde çocuklar şekerden kule yaparak, hem eğlendi hem de fizik kurallarını öğrendi. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, "Atölye çalışmalarımızın ilk gününde, ahşap atölyesinde çocuklarımız uçak yaptı. İkinci gün robotları tanıdılar, insansı robotlar ile birlikte top oynadılar, kendi robotlarını çizdiler. Bugün de daha küçük 7-10 yaş grubumuzla birlikte şekerden kule yapıyoruz. Burası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çocukluk hayalim' dediği yer, Millet Kütüphanesi. Atölye çalışmalarımız da devam edecek. Amacımız çocuklarımızın sosyalleşmesine katkıda bulunabilmek, geleceklerine ışık tutabilmek. Çünkü burada hayalleri şekilleniyor bir yerde. Bugün de fizik kuralları ile yapılan fiziksel bir aktivite aslında. Kuleler şekerden yapıldığı için aslında eğlenceli de bir aktivite. Çocukları cezbetmesinin yanında öğretici de bir çalışma" dedi.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde şehit ve gazi çocukları için atölye çalışması
Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde şehit ve gazi çocukları için atölye çalışması
Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde şehit ve gazi çocukları için atölye çalışması

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Millet Kütüphanesi, Atölye, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde şehit ve gazi çocukları için atölye çalışması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde şehit ve gazi çocukları için atölye çalışması - Son Dakika
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