Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisi

19.08.2022 19:14
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisi

CUMHURBAŞKANLIĞI Muhafız Alayı Bando Konseri ve nöbet değişimi gösterisi halka açık gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Muhafız Alayı Bando Konseri ve nöbet değişimi gösterisi halka açık gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde düzenlenen gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Askeri bando takımı TSK'nın sevilen marşlarını enstrümanlarla seslendirdi. Ardından nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar, halka açık gösteriyi ilgiyle izledi.


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Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Muhafız Alayı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisi - Son Dakika

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