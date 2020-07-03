Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasında ara karar - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın eylemlerine ilişkin, 512 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 27 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti ve sanıkların esasa ilişkin savunmalarını...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın eylemlerine ilişkin, 512 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 27 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti ve sanıkların esasa ilişkin savunmalarını hazırlanabilmesi için davayı 3 Kasım'a erteledi.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir'in duruşmanın öğleden önceki bölümünde açıkladığı esasa ilişkin görüşüne karşı tarafların beyanlarının alındığı duruşmada, tutuklu sanıklar da tahliyeye yönelik taleplerini mahkeme heyetine iletti.

Tarafların dinlenilmesi ve taleplerin alınmasının ardından ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan olay tarihindeki silah zimmet listesinin istenmesini, önceki celse ilgili kurumlardan istenen bazı belgelerin beklenmesini ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların hazırlanabilmesi için sanıklar ve avukatlarına süre verilmesini kararlaştırdı.

Tutuklu yargılanan sanıklardan aralarında eski Cumhurbaşkanlığı Kara Yaveri olan binbaşı Mete Semercioğlu ve eski Hava Yaveri binbaşı Erkan Kıvrak ile çoğu uzman çavuş 27 kişinin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, davayı 3 Kasım'a erteledi.

Semercioğlu ve Kıvrak dışında tahliyesine hükmedilen sanıklar şunlar:

Ümit Yeşildere, Osman Küçük, Mehmet Yıldırım, Murat Çayan, Mesut Duman, Türkay Uçar, Furkan Kaya, Kürşat Özdemir, Mustafa Sazak, Oktay Tekinel, Yetiş Çelebi, Mehmet Bulut, Ercan Maraz, Erol Kökçü, Erdal Durmaz, Hakan Şahin, Zeki Polat, Bünyamin Dağlıalioğlu, Recep Şenay, Yunus Can Ergişi, Ali Köse, Nurhak Can, Murat Kolay, Cuma Dal ve Gökhan Gözalıcı.

Mütalaadan

Bugünkü celsede Cumhuriyet Savcısı Özdemir esas hakkındaki mütalaasını açıklamış ve 90 sanık için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten birer kez, 2 sanığın bu suçla birlikte "cumhurbaşkanına suikast" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etmişti.

Mütalaada, sanıklardan 134'ünün "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"dan 20'şer yıla kadar hapsi talep edilmiş, 9 sanığa ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteminde bulunulmuştu.

Çoğu er 264 sanığın beraatinin talep edildiği mütalaada, 12 sanığın dosyalarının davadan ayrılması istenmiş, 15 Temmuz'da alayın komutanı olan Muhsin Kutsi Barış'ın ise toplamda 1512 yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edilmişti.

Muhafız Alayı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasında ara karar - Son Dakika

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