Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tanıklar dinlendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tanıklar dinlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine tanık beyanlarıyla devam edildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tanıklar dinlendi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında yapılan duruşmada, sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tanık Aydın A, duruşmada, Eylül 2016'ya kadar emniyet personeli olarak görev yaptığını, daha sonra "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanıp ceza aldığını söyledi.

Darbe girişimi günü Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü nöbetçi amiri olduğunu belirten Aydın A, saat 19.00'da ekipleri bekleme noktalarına sevk ettiğini, 20.15 civarında da Genelkurmaydan silah sesi geldiği yönündeki anonslar üzerine o bölgeye geçtiğini anlattı.

Aydın A, bir süre sonra Özel Harekat birliklerinin Kızılay'a sevk edildiğini gördüğünü, Necatibey Caddesi'nde bekledikleri sırada Genelkurmay Başkanlığına giriş çıkışların kapatıldığı bilgisinin geldiğini kaydetti.

Gelişmeler hakkında müdürlerine bilgi aktardığını ifade eden Aydın A, "Mustafa Yaşar müdürüm Milli Müdafa Caddesi'ne gelmemi söyledi. Emniyet müdür yardımcımızın talimatıyla, Genelkurmaya geçmeye çalışan askeri araçlara izin vermememiz emredildi." şeklinde konuştu.

Genelkurmay Başkanlığına doğru ilerleyen askeri araçları durduklarını dile getiren Aydın A, sözlerine şöyle devam etti:

"Araçtan ilk önce bir binbaşı indi, onunla muhattap olduk. Kendisine müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Acil olarak geçmeleri gerektiğini söyledi. Darbe söylentisi olduğunu söyledik. Binbaşı 'Hangi çağdayız, birbirimize silah mı sıkacağız?' dedi. Zaman ilerledikçe askeri araç sayısı arttı. Genelkurmaydan sivil görevli yanımıza geldi. Araçları bırakmamızı söyledi. Araçlardan silahlara mermi doldurma sesi geldi. Biz de müdürümüze sorduk. Bırakmamamız gerektiğini söyledi. Yanımızdaki asayiş ekibinin sayısı azdı. Yanımızda takviye kuvvet yoktu. Askerler araçları çalıştırıp devam etti."

"Her zamankinden daha fazla tatbikat yapılıyordu"

Tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan eski EDOK Komutanı emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun eşi Perihan Başoğlu da sanıklardan eski tabip albay Rahmi Okan Çifteler'i, Muhafız Alayı'nın doktoru olması sebebiyle tanıdığını bildirdi.

Darbe girişimi gecesi evlerine kamuflajlı askerlerin geldiğini ve eşini "Genelkurmay Başkanı'nın çağırdını" söyleyip ambulansa bindirdiklerini anlatan Başoğlu, "Eşim ambulansla götürüldü. O gece eşimin nereye götürüldüğünü öğrenmek için birçok kişiyi aradım. Okan albayı da aradım. 'Ne oluyor?' diye sorunca 'Ben evdeyim bir araştırayım.' dedi. Bana bir daha dönüş yapmadı." dedi.

Tanık Alihan U. da darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda vatani görevini yaptığını söyledi.

Darbe girişiminden önce "alaya sızma girişimi" ve "silahla yaralanmalara karşı alınacak tedbirler" konulu tatbikat yaptıklarını belirten Alihan U, "13 ve 14 Temmuz'daki tatbikatları nöbetçi subaylar yaptırdı. Her zamankinden daha fazla tatbikat yapılıyordu. Bu durumu garipsedim." ifadelerini kullandı.

Tanık Atakan Ş. de sanıklardan Alper Çakır ile 2001-2009'da askeri okuldan devre arkadaşı olduğunu kaydetti.

Çakır'ın FETÖ ile herhangi irtibatına şahit olmadığını öne süren Atakan Ş, "Eşiyle askeri okuldan beri çıkıyorlardı. Kimsenin etkisiyle evlenmedi. O gece Muhafız Alayı'ndan TRT'ye gönderildiklerini biliyorum. FETÖ'cü olmadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bazı tanık beyanlarının alınmasının ardından duruşma, pazartesi gününe ertelendi.

Muhafız Alayı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 05:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tanıklar dinlendi - Son Dakika

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir         
23:50
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor         
23:33
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi         
23:14
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar         
23:09
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor         
22:41
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi         
22:35
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu         
22:31
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu         
22:14
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim! Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!         
22:05
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
22:03
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor         
22:01
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak         
22:00
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı         
21:42
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı         
21:30
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi         
21:30
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu         
21:25
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı         
21:09
Hazal Kaya'dan Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez         
21:09
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu         
21:08
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu         
20:49
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı         
20:40
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu         
20:35
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti         
20:34
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı         
20:24
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor         
20:15
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi         
20:03
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti         
19:48
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu         
19:44
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek         
19:22
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 00:00:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tanıklar dinlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]