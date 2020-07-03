Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında savcı görüşünü açıkladı: (1) - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın eylemlerine ilişkin davada 90 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten birer, iki sanığın ise bu suçla birlikte "cumhurbaşkanına suikast" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonlarda görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Buna göre 90 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez, eski Albay Muhammet Tanju Poshor ile eski Yarbay Emin Güven'in bu suçla birlikte "cumhurbaşkanına suikast" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi.

Sanıklardan 134'ü hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.

(Sürecek)