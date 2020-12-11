Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada sanık eski üsteğmenler Selim Ayazma ve Serdar Tanışık esasa ilişkin savunma yaptı.

Ayazma, 15 Temmuz'dan 2-3 gün öncesinde birliğinde olası terör saldırısına karşı tatbikat yapılacağının konuşulduğunu, tatbikat emrinin de alayın eski komutanı sanık eski albay Muhsin Kutsi Barış tarafından ilgili ast personele verildiğini iddia etti.

Olay günü tabur komutanı sanık eski binbaşı Fedakar Akça ve bölük komutanı Mennan Yeşilbaş ile görüşmesinden sonra tatbikatın başladığını öğrendiğini ve Muhafız Alayı'na gittiğini anlatan Ayazma, alaya giriş yaptığında tabur personelinin araçlara bindirilmiş halde ve hareket etmeye hazır olduğunu söyledi.

Ayazma, kendisine verilen emirle 25 No'lu nizamiyeye gittiğini, terör saldırısı ihtimaline karşı giriş çıkışların yasaklanmış ve dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmış olduğunu öğrendiğini belirtti.

Yaşananların darbe girişimi olduğunu anlamasından sonra astlarına darbe karşıtı olduğuna dair emir verdiğini iddia eden Ayazma, darbe girişimi süresince bulunduğu nizamiye bölgesinde darbeye yönelik bir faaliyetin gerçekleşmediğini ve alaydan ayrılana kadar gelişmeleri buradaki televizyondan takip ettiğini öne sürdü.

Ayazma, ankesörlü arama kayıtlarının FETÖ kapsamında olmadığını ve suçsuz olduğunu savunarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"Koruma tatbikatı" yalanıyla alaya gitmiş

Esasa ilişkin savunma yapan sanık eski üsteğmen Serdar Tanışık da 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli olduğunu kaydetti.

Tanışık, 15 Temmuz günü Genelkurmay karargahında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak ve yanındakileri derdest eden grupta yer alan sanık eski kurmay yarbay Halit Kazancı'nın "koruma tatbikatı" yapılacağını söyleyerek saat 23.00'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda hazır olmasını istediğini belirtti.

Akşam saatlerinde gittiği Muhafız Alayı'nda tatbikata yönelik hareketliliğin yaşandığını öne süren Tanışık, binbaşı rütbesinde bir subayın büyük çaplı terör saldırısı olabileceğini söylediğini, çevreden gelen patlama sesleri nedeniyle de gerçekten bir terör eylemi olabileceğini değerlendirdiğini savundu.

Tanışık, sabah saatlerine kadar alay içindeki helikopter pisti bölgesinde beklediğini, gelen helikoptere Özel Kuvvetler Komutanlığına gitmek için bindiğini ancak iradesi dışında Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü iddia etti.

Muhafız Alayı'na gitmesinin kendi isteği olmadığını ileri süren sanık Tanışık, bu husustaki sorumlu kişinin, kendisine "koruma tatbikatına katılması" emrini veren Kazancı olduğunu savundu.

Üzerine atılı "FETÖ üyeliği" suçlamasını kabul etmediğini belirten ve darbe girişiminde yer almadığını öne süren Tanışık, beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine gelecek hafta devam edilecek.