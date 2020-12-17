Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

17.12.2020 18:17
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Emre Hopa ve Mehmet Burak Kukut esasa ilişkin savunma yaptı.

Sanık Hopa, olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında kursiyer teğmen rütbesiyle görevli olduğunu, 14 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) mezuniyet töreni yapıldığını ancak belgelerinin verilmeyerek 15 Temmuz'da tatbikat yapılacağının tebliğ edildiğini anlattı.

Olay günü tatbikat kapsamında verilen emirle Muhafız Alayı'na gittiğini belirten Hopa, alayda terör saldırısı yapıldığının söylenerek silah almasının emredildiğini ifade etti.

Yaşananların darbe girişimi olduğunu 16 Temmuz 03.00 sularında öğrendiğini ileri süren Hopa, verilen hiçbir emre uymama kararı aldığını söyledi.

Hopa, sabah saatlerinde de polisi arayarak durumu anlattığını ve kendisini almalarını istediğini ifade etti.

Silahlı kuvvetlerdeki "verilen emirlere mutlak itaat" anlayışının kullanılarak yaşanan olayın içine çekildiğini iddia eden Hopa, darbe girişiminde yer almadığını ve hiçbir vatandaşın yaralanmasına ya da şehit olmasına sebebiyet vermediğini savundu.

FETÖ ile bağı bulunmadığını, yargılama aşamasında da bu yönde somut bir delilin tespit edilmediğini dile getiren Hopa, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Darbe sanığından "15 Temmuz gecesi evimdeydim" savunması

Sanık eski üsteğmen Kukut, darbe girişimi öncesi Kilis'te ÖKK personeli olarak görev yaptığını, yıllık izne ayrılmasının ardından da 15 Temmuz sabahı evinin bulunduğu Ankara'ya geldiğini anlattı.

Darbe girişimi sırasında evinde olduğunu ileri süren Kukut, "15 Temmuz gecesi evimdeydim, darbe girişimine katılmadım. Daha sonra İstanbul'a gittim. 15 Temmuz'dan sonra ikinci bir darbe girişimi söylentileri üzerine izin bitimine kadar mesaiye gitmedim." savunmasını yaptı.

Darbe girişimi sonrası FETÖ nedeniyle görevinden ihraç edildiğini, sonrasında İstanbul'da gözaltına alınarak "Anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan tutuklandığını dile getiren Kukut, olay günü ÖKK, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Akıncı Üssü'nde bulunmadığını iddia etti.

Kukut, soruşturma aşamasında verdiği ifadelerde geçen 15 Temmuz'da Muhafız Alayı'nda bulunduğu ve sabah saatlerinde helikopterle Akıncı Üssü'ne gittiği yönündeki beyanların baskı altında alındığını ve doğruyu yansıtmadığını savundu.

FETÖ ya da başka bir örgütün mensubu, terörist olmadığını, görev süresi boyunca terörle mücadele ettiğini aktaran Kukut, mahkeme heyetinden tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Darbe Girişimi, Muhafız Alayı, Temmuz, Darbe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika


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