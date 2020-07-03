Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında sanıklar için istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında sanıklar için istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşanan eylemlere ilişkin 500 sanık hakkında açılan davada 92 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 134 sanığın ise 20'şer yıla kadar hapsi istendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşanan eylemlere ilişkin 500 sanık hakkında açılan davada 92 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 134 sanığın ise 20'şer yıla kadar hapsi istendi. 9 sanık için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenirken, 264 sanığın beraatı talep edildi.

250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen davaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirterek mütalaa için savcıya söz verdi. 92 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcı, 134 sanığın ise "anayasayı ihlale yardım" suçundan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 9 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verilmesi talebinde bulunan savcı, çoğunluğu er 264 sanığın ise beraatını istedi. Savcı, TRT baskınına giden bazı sanıkların "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da cezalandırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

TRT baskınını yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor'un "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Poshor'un ayrıca, 65 kişiyi "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 10 kişiyi azmettirici sıfatıyla "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından bin 512 yıla kadar hapsi talep edildi. Darbe bildirisini canlı yayında okutan eski Yarbay Ümit Gençer'in "anayasayı ihlal" suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, 65 kişiyi "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 10 kişiyi "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından bin 512 yıla kadar hapsi talep edildi.

Savcı, dönemin alay komutanı eski Albay Muhsin Kutsi Barış'ın ise dava kapsamında işlenen tüm suçlardan sorumlu tutulması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Bu kapsamda Barış'ın 65 kişiyi "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 10 kişiyi "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından bin 512 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Barış, Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu nedenle Barış'ın "anayasayı ihlal" suçundan cezalandırılması talep edilmedi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Muhafız Alayı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında sanıklar için istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Son Dakika

15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 11:01 Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:03 Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti
20:58
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
İki Bakan, "patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor" iddialarına yanıt verdi
19:57
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
19:53
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
17:18
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
15:36
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
15:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 21:09:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında sanıklar için istenen ceza belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]