Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasının ardından avukatlar konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasının ardından avukatlar konuştu

07.04.2021 15:11
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasının ardından avukatlar konuştu, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik 497 sanığın yargılandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında karar açıklanmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik 497 sanığın yargılandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında karar açıklanmıştı. Cumhurbaşkanına suikast suçundan eski Albay Muhammet Tanju Poshor ağırlaştırılmış müebbet hapis, TRT binasına baskına giden 4 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı adına davayı takip eden isim Avukat Serhat Kemal Yılmaz ve TRT adına ise Avukat Alaattin Varol konuştu.

Açıklanan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında kararın ardından Cumhurbaşkanlığı adına ve TRT binasına baskına gidilmesinden dolayı TRT adına davayı takip eden avukatlar konuştu. Cumhurbaşkanlığı adına davayı takip eden isim Avukat Serhat Kemal Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın görevinin savaş zamanı üs birliğine katılmak, barış zamanında ise Cumhurbaşkanı'nı korumak olduğunu belirterek, "Ama bu davada işin başından itibaren görmüş olduğumuz bir husus var. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbenin planlandığı ve darbenin ne şekilde nerelerde yapılacağı hususunda büyük hassasiyetle yapılmış bir çalışma olduğu görüyoruz. Buradan TRT baskınına, Genelkurmay'a ve Türksat'a baskına gidenler buradan hareket ediyor. Akıncı'ya dahil giden özel birliklerin bir kısmı buradan hareket halinde oluyor. Burada üst kademede bulunan rütbeli komutanların bir kısmı ağırlaştırılmış müebbet hapis bir kısmı da müebbet hapis aldı. Bunu yanında uzman er ve erbaşlar da darbeye teşebbüs etmekten dolayı 7 yıldan başlayan ve 30 yıla kadar olan hapis cezaları aldılar. Bununla TRT baskınına katılan ve TRT baskınında sivillere karşı eylem yapan ve bunlara darp ve hürriyeti yoksun bırakmaktan dolayı komutanlara her bir sanık için ayrı ayrı hapis cezaları verildi. Türk yargısı adaletli bir şekilde yargılama yaptı. 4 yıl boyunca bütün sanıkları saatlerce dakikalarca hiç sözlerini kesmeden dinleyip verdikleri her dilekçeyi okuyup değerlendirdi. Bugün de özgür iradesiyle ve hür iradesiyle hiçbir etki ve baskı altında kalmadan hükmü ve kararı açıkladı" dedi.

TRT adına davayı takip eden Avukat Alaattin Varol ise 5 yıla yakın süredir devam eden duruşmaların sonuncusunun söz konusu bu dava olduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı muhafız alayımız birçok dosyada olduğu gibi bu dosyada da özellikle darbeye kalkışan komutanların tamamı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis aldılar. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Darbe heveslileri lütfen bu dosyaları incelesin. Darbe heveslileri günümüzde de ortaya çıkmaya başladı. Onlara da bu davalar ibret olsun. Bunlar aslında bizim ceza kanunumuzda olan cezaların en ağırı verildi. Daha üstü yok. İdam olsaydı idam verilecekti. Bu komutanlar kuvvetli muhtemel ceza evlerinde ölecekler. Burada duruşmayı provoke etmeye çalışan sanıklara rağmen mahkeme heyeti dosyayı titizlikle ve ayrıntılı bir şekilde inceleyip karar verdi. Bu davalarda şu çok net görüldü. Darbecilerin birinci hedefi medya. Gerek 60 darbesinde gerekse 80 darbesinde olduğu gibi, bu 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde de ilk işgal edilip darbe bildirisinin okutulduğu yer TRT oldu. TRT gibi diğer medyalara da saldırdılar. Burada darbeciler kamuoyunda kendi elemanlarını psikolojik olarak çökertmek amacıyla medyaya saldırdılar. Darbe bildirisini medyacı bir arkadaşımızın kafasına silah dayayıp okuttular. Gerek Türk milleti gerekse de Cumhurbaşkanımızın feraseti, dirayeti ve cesareti sonucu bu darbe başarısız oldu" diye konuştu.

(Mustafa Cenik - Bayram Türüdü - Engin Yağcı/İHA)

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasının ardından avukatlar konuştu
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasının ardından avukatlar konuştu
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasının ardından avukatlar konuştu
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasının ardından avukatlar konuştu

Fetullahçı Terör Örgütü, Ağırlaştırılmış Müebbet, Muhafız Alayı, Darbe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasının ardından avukatlar konuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!" Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali
Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: "Saat 16.30'da arşivi açıyoruz"         
16:04
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını "Biyolojik Fukushima" koydu         
15:34
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler         
14:48
Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız         
14:36
Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti         
14:05
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı         
12:17
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 16:38:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasının ardından avukatlar konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei