Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisi

02.09.2022 19:08
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisi

CUMHURBAŞKANLIĞI Muhafız Alayı'nın bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi, halka açık gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Muhafız Alayı'nın bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi, halka açık gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde düzenlenen gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Gösteri kapsamında mehteran takımı kahramanlık türküleri ve sevilen marşlardan oluşan eserleri seslendirdi. Mehteran takımını takip eden askeri bando, TSK'nın sevilen marşlarını çaldı. Ardından da nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi.


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Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Muhafız Alayı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisi - Son Dakika

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