Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nin karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde düzenlenen gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Gösteri kapsamında mehteran takımı kahramanlık türküleri ve sevilen marşlardan oluşan eserleri seslendirdi. Mehteran takımını takip eden askeri bando, TSK 'nın sevilen marşlarını çaldı. Ardından da nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Muhafız Alayı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.