Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişim töreni yapıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişim töreni yapıldı

02.09.2022 18:58
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişim töreni yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından nöbet değişimi töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından nöbet değişimi töreni gerçekleştirildi.

Tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseriyle başladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, nöbet değişimi gösterisi yaptı.

Vatandaşlar töreni ilgiyle izledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Milli Savunma Bakanlığı, Muhafız Alayı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişim töreni yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişim töreni yapıldı - Son Dakika
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