CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN 23 NİSAN'DA İSTANBUL'DAN DÜNYAYA SEVGİ KONSERİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla internet üzerinden yayınlanacak konser düzenliyor. Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in de arasında bulunduğu sanatçılar Ayasofya, Topkapı, Galata Kulesi, Dolmabahçe, Kızkulesi, Pierre Loti ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tüm dünyaya konser verecek. Konserler, "youtube/iletisimbaskanligi" kanalından yayınlanarak tüm dünyada izlenebilecek. İstanbul'dan tüm dünyaya sevgi, barış ve kardeşlik çağrısında bulunulacak.

Cumhurbaşkanlığı, "7 tepenin şehri İstanbul'dan 7 kıtaya" mesajıyla kıtaların buluştuğu İstanbul'dan tüm dünyaya bir internet konseri düzenliyor. Salgınla mücadele etmekte olan birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımda da bulunan Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenecek olan konser, Yunus Emre'nin "Dünya benim rızkımdır, insanlıksa milletim" sözleriyle başlayacak. Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanmakta olan bu zor dönemde İstanbul'un yedi farklı noktasından verilecek konserle tüm dünyaya dayanışma mesajı verilecek.

İSTANBUL'UN 7 AYRI YERİNDE KONSER VERECEKLER

TÜM DÜNYADA İZLENEBİLECEK

İstanbul manzaraları fonunda gerçekleşecek konserde, gerek Klasik Türk Müziği, gerekse Klasik Batı Müziği'nden eserler sunulacak. Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı

Veli, Pir Sultan Abdal'dan Immanuel Kant, Thomas Aquinas, Alphonse de Lamartine'e Doğu ve Batı dünyasının önemli düşünürlerinin sevgi ve insanlık mesajları da müziğe eşlik edecek. Konser, youtube/iletisimbaskanligi kanalından yayınlanarak tüm dünyada izlenebilecek.