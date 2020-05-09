Cumhurbaşkanlığı'ndan 7 ayrı noktada 7 farklı konser - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI, 23 Nisan'da '7 tepeden 7 kıtaya' projesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisini, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin farklı şehirlerine yayarak, devam ettirecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, 'Kıtaların buluştuğu İstanbul'dan dünyaya sevgi ve birlik mesajı' sloganıyla düzenlenen ve pek çok önemli sanatçının katıldığı '7 Tepeden 7 Kıtaya' konseri, bir geleneğin başlangıcını müjdeliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı, başlattığı konserler dizisini, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin farklı şehirlerine yayarak, devam ettirecek. Cumhurbaşkanlığı, bu kez de Türkiye'nin tarihi değerlerini yansıtan 7 ayrı noktada, 7 farklı konser düzenleyecek.

KONSER PROGRAMLARI SOSYAL MEDYADAN YAYILANACAK

Açıklamada ayrıca, düzenlenecek konserlerde koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.