Cumhurbaşkanlığı'ndan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı'nca "7 Tepenin Şehri İstanbul'dan 7 Kıtaya" isimli konser düzenlendi. İstanbul'un simge merkezlerinden yapılan konserde İstanbul semalarından dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı'nca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "7 Tepenin Şehri İstanbul'dan 7 Kıtaya" isimli konser düzenlendi. Çok sayıda ünlü Türk sanatçının yer aldığı konserin çekimleri aralarında Ayasofya Müzesi, Kız Kulesi, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Dolmabahçe Sarayı'nın da bulunduğu İstanbul'un 7 farklı simge mekanlarında yapıldı. Konserde İstanbul semalarından dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunuldu. Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilecek konser İletişim Başkanlığı'nın youtube hesabından yayımlandı.