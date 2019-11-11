Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyareti açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, 12-13 Kasım 2019 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne çalışma ziyaretinde bulunacak.

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanıyla bir araya gelecek, mevkidaşıyla birlikte heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Temaslar kapsamında, Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eş güdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, ABD Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda iş adamlarına hitapta bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etmesi, Türkiye vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle buluşmaları da planlandı.

(İHA)