Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Berlin Zirvesi' açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Berlin Zirvesi' açıklaması

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Libya' konulu 'Berlin Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Berlin Zirvesi' açıklaması, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Libya' konulu 'Berlin Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve'ye katılmak amacıyla, 19 Ocak 2020 tarihinde Berlin'i ziyaret edeceği belirtilerek şöyle denildi:

" Türkiye, Libya'da, 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı temelinde uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik saldırıların durdurulması, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi ve Birleşmiş Milletler'in himayesinde Libyalıların sahiplendiği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları başından bu yana desteklemiştir. Bu doğrultuda her seviyede yoğun diplomatik girişimlerde bulunmuş; keza, Berlin Süreci'ne de yapıcı bir tutumla aktif katkı sağlamıştır. Zirvede, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülmektedir."

ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:33 Kaynak: DHA
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