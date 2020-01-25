Cumhurbaşkanlığı'ndan 'deprem yardımları' açıklaması - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı'ndan 'deprem yardımları' açıklaması
6 saat önce
CUMHURBAŞKANLIĞI, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önem arz ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:41 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANLIĞI, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önem arz ettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarınca yapılacak yardımların AFAD koordinesinde yürütüldüğü belirtilerek, "Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" denildi.
Haber: ANKARA,
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