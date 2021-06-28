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Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde

28.06.2021 15:30

Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından açılan davalar sonrası savunmasını Danıştay'a iletti. Savunmada, "Çekilme kararı Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde" ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmıştı. Karar sonrası ise yoğun bir tepki ile karşılaşılmıştı. Bunun üzerine 220 dilekçe, Danıştay 10. Dairesi'ne ulaştırıldı ve dava açıldı.

"KARAR, CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİSİNDE"

Cumhurbaşkanlığı, çekilme kararının ardından açılan davalar sonrası 7 sayfalık savunmasını Danıştay'a teslim etti. Savunmada, "Çekilme kararı Cumhurbaşkanı'nın yetkisindedir." denildi. Sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde Anayasa aykırılık bulunmadığı vurgulandı. Yine sözleşmeden çekilme kararının, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hukuki olarak veya uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacağına dikkat çekildi.

Dava ile kararın hukuka uygun olup, olmadığına bakılacak.

SÖZLEŞMEDEN 1 TEMMUZ'DA ÇIKILIYOR

19 Mart'ta feshedilen sözleşmenin sona erme tarihi 1 Temmuz 2021. İstanbul sözleşmesi olarak bilinen, "kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa konseyi sözleşmesi"nin feshi tartışılmaya devam ediyor. Bir yandan da çekilme kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli yargı süreci Danıştay'da devam ediyor.

220 DOLAYINDA DAVA AÇILDI

Edinilen bilgiye göre, bu hususta Danıştay 10. Dairesi'nde aralarında CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından 220 dolayında dava açıldı. Dava dilekçelerinde, "kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması" talep edildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde - Son Dakika


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