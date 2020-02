Cumhurbaşkanlığı'ndan İzmir'de kariyer fuarı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve 17 paydaş üniversite iş birliğinde, 20-21 Mart tarihleri arasında İzmir'de Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'20 (EGEKAF'20) düzenlenecek. Fuarın Ege Üniversitesinde (EÜ) gerçekleşen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Yüksek öğretim diploması almış herkesin eşit şartlarda olması lazım. Üniversite evrensel bir kurumdur, coğrafyaya bağlı olmaması lazım. Şehrin büyüklüğü o kadar başarılı olunacağı anlamına gelmiyor. Sloganımız 'Yetenek Her Yerde'. Erzurum'da da, Trakya'da da, Kars'ta da olabilir. Türkiye'nin her yerine bu fırsatı götürmemiz gerekiyor. Her bölgede üniversite eğitimi almış öğrenciye bu istihdamı sağlamalıyız" dedi.



Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde, EÜ koordinatörlüğünde 17 paydaş üniversite ile birlikte İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 'Ege Bölgesi Kariyer Fuarı' gerçekleştirilecek. Geçen sene Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde 11 bin 690 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen fuar bu yıl 20-21 Mart tarihlerinde Ege Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek. Öğrenci ve mezunlar kişisel ve mesleki gelişim etkinlikleri, paneller, mülakat simülasyonları ve firmaların insan kaynakları temsilcileriyle mülakat gibi imkanlara sahip olacak. Etkinlik; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Katip Çelebi Üniversitesi, Demokrasi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi, Ekonomi Üniversitesi, Tınaztepe Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına yönelik düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, bu yıl 50 binden fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, 175 firma sayısını üçe katlayacaklarını söyledi.



"Yüksek öğretim diploması almış herkesin eşit şartlarda olması lazım"



Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Türkiye'nin dezavantajlı saydığımız İstanbul ve Ankara dışındaki bölgelerinde, bölgenin şirketlerinin de doğrudan yararlanabileceği bir formül üzerinde çalıştık ve karşımıza bölgesel kariyer fuarları çıktı. Yüksek öğretim diploması almış herkesin eşit şartlarda olması lazım. Üniversite evrensel bir kurumdur, coğrafyaya bağlı olmaması lazım. Şehrin büyüklüğü o kadar başarılı olunacağı anlamına gelmiyor. Yetenek her yerde sloganımız var. Erzurum'da da, Trakya'da da, karsta da olabilir. Fırsat eşitliği sağlamak için bunu 10 ayrı bölgede planladık. Türkiye'nin her yerine bu fırsatı götürmemiz gerektiğini, her bölgede üniversite eğitimi almış öğrenciye bu istihdamı sağlamalıyız. Bu iş için çok büyük paralar harcamıyoruz, bu kendi ekonomisi oluşturan bir organizasyon. Batılı ülkeler bu işi 1960'lar çözmüşken bizim hala kariyer merkezi kurma çabası içinde olmamızın anlatılabilir bir tarafı yok. Batılılar bu işi çok iyi yapıyorlar. Bir yılda 181 üniversitede kariyer merkezi kurduk. Hiçbir gencimizin mağdur olmaması, ümitsizliğe düşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ege bölgesi Türkiye'nin en büyük insan kaynağı potansiyeline sahip yerlerinden birisi" diye konuştu.



"Ege Bölgesine yakışır bir kariyer fuarı yapacağız"



Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak fuarın Türkiye ve Ege bölgesi için ciddi bir önem taşıdığını ifade ederek, "Kariyer fuarında, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları iş birliğinde gençlere staj konusunda olanak sağlayacak. Öğrencilerin gelecekle ilgili kaygılarını azaltmaya yardımcı olmak istiyoruz. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu tüm imkanları elde edebileceği bir ortam hazırlamak istiyoruz. Gençlerimiz kurum ve kuruluşlarla doğrudan temasa geçerek kariyer imkanlarıyla ilgili bilgi alacaklar. Kurum ve kuruluşlara, iş dünyasına, üniversitelere, meslek odalarına önemli görevler düşüyor. Ege Bölgesine yakışır bir kariyer fuarı yapacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Gençler CV'lerini sunacak, CEO'lar fuarda yer alacak"



Kariyer Fuarı'nın çok önemli bir boşluğu dolduracağını belirten İzmir Ticaret Odası Başkanı (İZTO) Mahmut Özgener şöyle konuştu: "Ülkemizde genç nüfus her zaman üzerine titrediğimiz, eğitimine özel önem vermek durumunda olduğumuz, potansiyellerini doğru kullanmaları adına yönlendirme yapmamız gereken bir toplum grubu. Ancak, ne yazık ki iş dünyasının hızla değişen beklentileri ve iş gücü piyasasının gerçekleri konusunda gençleri doğru yönlendirmekte bazı eksikliklerimiz var. Benim gözlemlediğim en büyük eksikliklerden biri genç kesime yekpare bir topluluk gibi yaklaşmamız. Oysa onların her biri farklı becerilere ve iş zekasına sahip bireyler. Türkiye'nin geleceğini, farklı yeteneklere, farklı düşüncelere, farklı hayallere, farklı çalışma anlayışlarına sahip milyonlarca genç belirleyecek. Gençlerimizin kafalarında yüzlerce soru işareti var. Bu soruların uzmanlarca yanıtlanması, doğru yönlendirmelerle iş yaşamına hazırlanmaları hayati önem taşıyor. Sadece üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının değil bizzat üniversitelerin de sektörleri temsil eden firma ve kurumlarla bu fuar vesilesiyle bir araya gelecek olmasıyla üniversite, iş dünyası işbirliğinin güzel bir örneği daha ortaya konuluyor. Kısacası 20 Mart'ta tecrübe ile gençliğin dinamizmi buluşuyor. İş arayan nitelikli gençlerin firmaları bir arada bularak CV'lerini sunmaları, CEO'ların bizzat fuarda yer alarak mülakatlar gerçekleştirmeleri ve simülasyon mülakatlar gerçekleştirilecek olması fuarın farkını ortaya koyacak." şeklinde konuştu.



EÜ'de gerçekleşen basın toplantısına; Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, 16 üniversitenin rektörleri, ticaret odaları ve kamu kuruluşlarının yöneticileri katıldı. - İZMİR