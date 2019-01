Cumhurbaşkanlığı: "New York Times'ın 'Beyin Göçü' Hakkında Paylaştığı Veriler Gerçek Dışı"

Amerikan New York Times gazetesinin " Türkiye 'den yurt dışına göç" konusu ile ilgili basında çıkan haberlerine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yalanlama geldi. Yapılan haberde "2017 yılında Türkiye'den göç eden Türk sayısının çeyrek milyonun üzerinde" olduğu iddiasının asılsız olduğu belirtilerek gerçek rakamlar açıklandı.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Amerikan New York Times gazetesinin Türkiye'den beyin göçü ile ilgili haberi hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "The New York Times gazetesi internet sitesinde 2 Ocak 2019 tarihinde Carlotta Gall tarafından kaleme alınan, kimi yabancı ve yerli basın organlarında haberi yapılan yazıda, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK ) verileri referans gösterilerek, '2017 yılında Türkiye'den göç eden Türk sayısının çeyrek milyonun üzerinde' olduğu iddia edilmiştir. Ancak kamuoyuna açık olan TÜİK verilerine bakıldığında 2017 yılında Türkiye'den göç eden vatandaşlarımızın sayısının yazıda iddia edildiği üzere çeyrek milyonun üzerinde değil, aksine 113 bin 326 kişi olduğu görülmektedir. Bu sayı iddia edilenin yarısından daha azdır. Bununla birlikte Türkiye'ye yurt dışından göç eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı 101 bin 772 kişidir ve yurt dışına verilen net göç sayısı 11 bin 554 kişidir." denildi.Açıklamada, "The New York Times makalesinde bahsedilen çeyrek milyon ifadesi, yurtdışına göç eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısını değil, yurtdışına göç eden vatandaşlar ve yabancı uyrukluların toplamını ifade etmektedir. Türkiye'ye geri göç eden vatandaşları ve yabancı uyrukluları içermemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu internet sitesinden bu verilere ulaşılabilir. The Nrew York Times'ın bu maddi hatayı ivedilikle düzelteceğinden ve benzeri yayımlar yapan kuruluşların, doğru veriler üzerinden, objektif ve daha özenli habercilik yapacağını ümit ediyoruz." ifadesine yer verildi. - İSTANBUL